Großbritannien: Industriestimmung etwas aufgehellt

Der Stimmungsindikator liegt damit wieder etwas deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das deutet auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hin.

Trotz des leichten Anstiegs beim Stimmungsindikator sprach S&P Global Market-Experte Rob Dobson von einem "enttäuschenden Einkaufsmanagerindex für September". Das Produktionswachstum sei so schwach wie seit sechs Monaten nicht mehr ausgefallen. Wegen der gestiegenen Energiepreise sei ein schwächeres Wachstum bei der Nachfrage zu erwarten, sagte Dobson.