Fresenius hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 5,86 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die starke operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein verbessertes Zinsergebnis hätten die Ergebnisentwicklung unterstützt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Anleger reagierten erfreut. Im nachbörslichen Handel legte der Fresenius-Kurs auf der Handelsplattform Lang & Schwarz in einer ersten Reaktion um drei Prozent zum Xetra-Schluss zu.