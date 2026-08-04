Novo Nordisk steigert Quartalsgewinn

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Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk sieht sich beim Gewinn im zweiten Quartal über den Markterwartungen und hebt seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Der Hersteller des Abnehmmittels Wegovy meldete am Dienstag für das Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn von 33,4 Milliarden dänischen Kronen (rund 4,5 Milliarden Euro), elf Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten nach Firmenangaben im Mittel 28,7 Milliarden Kronen geschätzt.

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