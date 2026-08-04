Bending Spoons übernimmt Airtable für 1,285 Mrd. Dollar

Die Übernahme soll vollständig in bar bezahlt werden und steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Bending-Spoons-Chef Luca Ferrari erklärte, das Unternehmen wolle langfristig in Airtable investieren und die Entwicklung der Plattform insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz vorantreiben.

Nach Angaben der Unternehmen wird Bending Spoons sämtliche ausstehenden Airtable-Aktien übernehmen. Es ist die erste Akquisition des Unternehmens seit seinem Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq Anfang Juli. Zuvor hatte Bending Spoons im Jänner den Internetdienst AOL und im März die Ticketplattform Eventbrite übernommen. Im März hatte Bending Spoons die oberösterreichische Startup-Firma Tractive mit Sitz in Pasching übernommen.

Airtable wurde 2013 gegründet und entwickelt eine cloudbasierte Plattform für die Organisation von Daten und Arbeitsabläufen. Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als 500.000 Organisationen, darunter 80 Prozent der Unternehmen aus der Fortune-100-Liste, den Dienst.