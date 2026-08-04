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Bauboom bei Rechenzentren beflügelt Caterpillar

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Die Geschäfte von Caterpillar laufen gut
 © APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage fast verdoppelt. Angetrieben wurde das Geschäft von einem Auftragsboom für Baumaschinen und Ausrüstung für den landesweiten Ausbau von Rechenzentren, teilte der Konzern am Dienstag mit.

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Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 8,17 Dollar nach 4,72 Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz schnellte um 24 Prozent auf 20,54 Milliarden Dollar (17,81 Mrd. Euro). Die Papiere des als Konjunkturbarometer geltenden Konzerns sprangen im vorbörslichen Handel um 7,5 Prozent in die Höhe.

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