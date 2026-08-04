Bauboom bei Rechenzentren beflügelt Caterpillar

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage fast verdoppelt. Angetrieben wurde das Geschäft von einem Auftragsboom für Baumaschinen und Ausrüstung für den landesweiten Ausbau von Rechenzentren, teilte der Konzern am Dienstag mit.

von APA Teilen