Streamingdienst Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose

Das abgelaufene zweite Quartal lief für die Schweden durchwachsen. Die monatliche Nutzerzahl lag bei 777 Mio., was zwar ein Plus von 12 Prozent im Vorjahresvergleich war, allerdings leicht hinter den selbst gesteckten Zielen und den Analystenschätzungen zurückblieb. Die Zahl der zahlenden Abonnenten schlug aber mit 300 Mio. die Markterwartungen.

Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf knapp 4,8 Mrd. Euro, Analysten hatten aber mehr erwartet. Anders als beim operativen Gewinn: Dieser verbesserte sich sogar um fast zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unterm Strich schrieb Spotify gut eine halbe Milliarde Gewinn, nach einem Verlust von 86 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel gut 1 Prozent.