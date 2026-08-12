Foxconn mit Gewinnsprung dank Nachfrage nach KI-Servern

Das offiziell Hon Hai Precision Industry genannte Unternehmen hatte vor einigen Wochen für den Zeitraum von April bis Juni ein Umsatzplus von fast 40 Prozent auf knapp 69 Mrd. Euro bekanntgegeben. Dieser Trend beschleunigte sich im Juli. Da kletterten die Erlöse um mehr als die Hälfte auf ein Rekordhoch von rund 25 Mrd. Euro.

Der Wachstumstreiber des taiwanischen Konzerns ist die Server-Fertigung, die inzwischen die iPhone-Produktion für Apple als wichtigsten Geschäftszweig abgelöst hat. Foxconn strebt bei KI-Servern einen Weltmarktanteil von 40 Prozent an. Darüber hinaus bekräftigte das Unternehmen sein Ziel eines "starken" Umsatzwachstums im laufenden Jahr. Es nennt bei seinem Ausblick traditionell keine konkreten Zahlen.