Hannover Rück steigert Nettogewinn im ersten Halbjahr

Die Hannover Rück hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr gesteigert und hält an ihren Prognosen für das Gesamtjahr fest. Der Nettogewinn des weltweit drittgrößten Rückversicherers stieg um sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie die Hannover Rück am Mittwoch mitteilte. Im zweiten Quartal lag der Gewinn mit 695 (Vorjahr: 833) Millionen Euro leicht über den Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr bleibe es bei dem Ziel eines Nettogewinns von mindestens 2,7 Mrd. Euro.
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In der Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Juli habe die Hannover Rück trotz bröckelnder Preise zwölf Prozent mehr Geschäft gezeichnet, hieß es in der Mitteilung. Die Preise seien risikobereinigt um 4,5 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz in der wichtigsten Sparte sei im ersten Halbjahr wechselkursbereinigt nur um 0,2 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand aber weiterhin einen Zuwachs von rund fünf Prozent für möglich. Der größere Rivale Münchener Rück hatte dagegen deutlich weniger Geschäft gezeichnet und seine Umsatzprognose zurückgenommen.