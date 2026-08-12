Hannover Rück steigert Nettogewinn im ersten Halbjahr

In der Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Juli habe die Hannover Rück trotz bröckelnder Preise zwölf Prozent mehr Geschäft gezeichnet, hieß es in der Mitteilung. Die Preise seien risikobereinigt um 4,5 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz in der wichtigsten Sparte sei im ersten Halbjahr wechselkursbereinigt nur um 0,2 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand aber weiterhin einen Zuwachs von rund fünf Prozent für möglich. Der größere Rivale Münchener Rück hatte dagegen deutlich weniger Geschäft gezeichnet und seine Umsatzprognose zurückgenommen.