Parfümeriekette Douglas verdient operativ deutlich weniger

Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Juni um 2,0 Prozent auf rund 988 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank deutlich um 19,4 Prozent auf 127,5 Mio. Euro. Branchenexperten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel.

Unter dem Strich verzeichnete Douglas einen Verlust von 2,6 Mio. Euro. Im Vorjahr wurde hier noch ein Gewinn von 17,3 Mio. Euro verbucht. Analysten hatten einen leichten Verlust erwartet.