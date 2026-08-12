Bechtle verdient mehr und baut Vorräte deutlich aus

Der Vorratsbestand sei durch die starke Belebung des Geschäfts - insbesondere im Juni - sehr deutlich erhöht worden, hieß es dazu vom Unternehmen. Im Gesamtjahr sei weiter mit einem deutlich positiven Zufluss von Mitteln aus dem Tagesgeschäft zu rechnen.

Bechtle hatte bereits mit den Eckdaten zum Abschneiden im Quartal Ende Juli die Jahresprognose angehoben. Der Umsatz war um 16,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro nach oben geklettert, der Vorsteuergewinn um ein Fünftel auf 80,2 Mio. Euro. Im Gesamtjahr strebt Chef Thomas Olemotz nun bei beiden Kennziffern ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent an.