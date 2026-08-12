BASF stärkt Agrarsparte mit Millioneninvestition

In hochmodernen Klimakammern sollen dort künftig unter präzise kontrollierten Umweltbedingungen ökotoxikologische Studien für die weltweite Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vorgenommen werden. Damit reagiere der Konzern auf steigende regulatorische Anforderungen. BASF plant, das Agrargeschäft - das im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro erzielte - bis 2027 für einen Börsengang in Frankfurt fit zu machen, will dabei jedoch Mehrheitsaktionär bleiben.