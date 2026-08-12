Brenntag legt bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal zu

Das am Freitag erneut erhöhte Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Zudem fiel das Ergebnis für das zweite Quartal etwas besser aus als der vorläufige Wert. Für 2026 peilt Brenntag aufgrund eines guten Starts in das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) von 1,35 bis 1,45 Mrd. Euro an. Im zweiten Quartal steigerte der Konzern das operative Ergebnis um fast 39 Prozent auf 463 Mio. Euro. Zum Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei.