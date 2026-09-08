Feuerzeughersteller BIC will mit Kiffern Geschäft beleben

©LPD WIEN, Apa
Der französische Feuerzeughersteller BIC will mit Hilfe von Marihuana-Rauchern in den USA sein Geschäft ankurbeln. BIC-Vortstandschef Rob Versloot sagte am Dienstag bei der Präsentation einer neuen Unternehmensstrategie in Paris, er komme aus Amsterdam, aber in den USA nehme der Cannabiskonsum viel schneller zu als jemals zuvor in den Niederlanden. Mit einer Neuauflage des in den 1970er Jahre populären Werbeslogans "Flick my Bic" wolle das Unternehmen den US-Markt erobern.
von
In den USA ist auf Bundesebene das rauchen von Marihuana nach wie vor illegal. Aus medizinischen Gründen ist der Konsum aber in den meisten Bundesstaaten zugelassen, in mehr als zwanzig Bundesstaaten ist es auch der Freizeitkonsum. Für seine Werbekampagne engagierte BIC prominente Cannabis-Fans wie Willie Nelson, Snoop Dogg und die Köchin und Lifestyle-Expertin Martha Stewart.
Feuerzeuge machten im ersten Halbjahr rund ein Drittel des Umsatzes von BIC aus. Dieser sank um 3,5 Prozent auf knapp über ein Milliarde Euro. Neben Feuerzeugen stellt BIC auch Rasierer und Stifte her.