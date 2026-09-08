Feuerzeughersteller BIC will mit Kiffern Geschäft beleben

In den USA ist auf Bundesebene das rauchen von Marihuana nach wie vor illegal. Aus medizinischen Gründen ist der Konsum aber in den meisten Bundesstaaten zugelassen, in mehr als zwanzig Bundesstaaten ist es auch der Freizeitkonsum. Für seine Werbekampagne engagierte BIC prominente Cannabis-Fans wie Willie Nelson, Snoop Dogg und die Köchin und Lifestyle-Expertin Martha Stewart.

Feuerzeuge machten im ersten Halbjahr rund ein Drittel des Umsatzes von BIC aus. Dieser sank um 3,5 Prozent auf knapp über ein Milliarde Euro. Neben Feuerzeugen stellt BIC auch Rasierer und Stifte her.