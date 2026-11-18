Die Wirkung der mit Spannung erwarteten Nvidia-Zahlen blieb damit überschaubar. "Die Erleichterung über bessere Quartalszahlen von Nvidia ist nach wenigen Stunden verpufft", stellte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank fest. "Anleger bleiben bei Nvidia vorsichtig, da die Geschäfte zwar gut laufen, hinsichtlich der Zukunft des Chip-Riesen aber zu viele Fragezeichen offen bleiben."

Eine Branchenbetrachtung präsentierte den Technologiesektor aber auf Erholungskurs und als stärksten Bereich. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie landete tags zuvor auf dem tiefsten Niveau seit dem Sommer - fast 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober. Hier zogen nun zur Wochenmitte die Werte aus dem Halbleiterbereich Soitec, Aixtron, ASM International und BE Semiconductor um bis zu 4,2 Prozent hoch.

Die Augen der Anleger richten sich nun bereits auf den Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic an diesem Donnerstag. Der Börsengang gilt auch als wichtiger Test für das Vertrauen des Marktes in den Boom der Künstlichen Intelligenz.

Am anderen Ende des Sektortableaus standen zur Wochenmitte die Rohstoff- und Stahlwerte. Aurubis-Papiere schwächten sich um 3,1 Prozent ab und ArcelorMittal fielen um 1,8 Prozent.

In einem soliden Marktumfeld bleiben die Aktien der Deutschen Bank auf Talfahrt. Die Nachlese der kritischen Berichte zum Geschäftsgebaren, die mehrere Medien am Vortag nach gemeinsamen Recherchen konzertiert veröffentlicht hatten, ging bei Anlegern weiter. Seit dem Zwischenhoch im November haben die Aktien schon mehr als zehn Prozent verloren. Am Vormittag verbilligten sich die Titel um fast zwei Prozent.

Der italienische Versicherungskonzern Generali sieht sich auf Kurs, sämtliche Ziele seines Strategieplans bis 2027 zu übertreffen. Der Gewinn je Aktie (EPS) dürfte 2026 im Vergleich zu 2024 auf Jahresbasis um mehr als 14 Prozent steigen. Damit würde der Konzern die bisherige Zielspanne von 8 bis 10 Prozent deutlich übertreffen. Die Aktie wurde von den höheren Prognosen nicht beflügelt und gab 0,2 Prozent nach.