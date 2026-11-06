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Einzelhandel machte keine großen Sprünge

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Im August stiegen Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent
 © MAX SLOVENCIK, Themenbild, APA
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Der österreichische Einzelhandel hat sich im August und September 2026 wenig vom Fleck bewegt. Im August stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr inflationsbereinigt um 0,1 Prozent. Auch im September legten sie real nur um 0,1 Prozent zu, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Der Lebensmittelhandel (plus 0,7 Prozent) entwickelte sich dabei im September etwas besser als der Nicht-Nahrungsmittelhandel (plus 0,5 Prozent).

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Bei den Tankstellumsätzen wirkten sich auch im September die anhaltend hohen Treibstoffpreise aus. Nominell wurde laut Statistik Austria ein Plus von 19,7 Prozent erwirtschaftet, berücksichtigt man die Teuerung bei Treibstoffen ergab sich ein reales Minus von 8,2 Prozent. Bei den September-Daten handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Im August 2026 erzielte der gesamte Handel endgültigen Daten zufolge nominell um 4,8 Prozent mehr Umsatz als im August 2025, real entspricht das einem Plus von 0,2 Prozent. Im Kfz-Handel legten die Umsätze real um 1 Prozent zu, im Großhandel um 0,1 Prozent.

++ THEMENBILD ++ Eine Person mit einem großen Einkaufssackerl, aufgenommen am Samstag, 29. November 2025, in Wien. Am Samstag findet der erste Einkaufssamstag vor Weihnachten statt.

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