Bei den Tankstellumsätzen wirkten sich auch im September die anhaltend hohen Treibstoffpreise aus. Nominell wurde laut Statistik Austria ein Plus von 19,7 Prozent erwirtschaftet, berücksichtigt man die Teuerung bei Treibstoffen ergab sich ein reales Minus von 8,2 Prozent. Bei den September-Daten handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Im August 2026 erzielte der gesamte Handel endgültigen Daten zufolge nominell um 4,8 Prozent mehr Umsatz als im August 2025, real entspricht das einem Plus von 0,2 Prozent. Im Kfz-Handel legten die Umsätze real um 1 Prozent zu, im Großhandel um 0,1 Prozent.