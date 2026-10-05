Der Rückgang aus den Euro-Partnerländern war mit zehn Prozent doppelt so hoch wie der aus den Nicht-Euro-Ländern mit fünf Prozent. VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt sprach von einem "leichten Dämpfer" nach zuvor zwei Monaten mit Wachstum.

Für die ersten acht Monate des Jahres 2026 verzeichnete die deutsche Schlüsselbranche zwar ein Auftragsplus von vier Prozent. Dies basiere jedoch auf einem schwachen Vorjahr und zwei Monaten mit vielen Großaufträgen, erklärte Gernandt. Es fehle weiterhin an einer neuen Investitionsdynamik für einen dauerhaften Aufschwung. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum von Juni bis August legten die Orders, getrieben von Exporten, insgesamt um real sieben Prozent zu.