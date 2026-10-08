Zuletzt war auch die US-Großbank JPMorgan Chase auf Kundenfang in der Bundesrepublik gegangen. Credit Agricole plant zum Start "moderne Banking-Produkte für den Alltag" wie Girokonten und Sparprodukte.

Credit Agricole ist seit Jahrzehnten in Deutschland aktiv, konzentrierte sich bisher jedoch im Wesentlichen auf Großkunden. Für das Jahr 2027 ist der weitere Ausbau des Angebots geplant, um eine Vollbank zu werden. "Deutschland ist von zentraler Bedeutung für unsere europäischen Ambitionen", erklärte Vorstandschef Olivier Gavalda vor Journalisten in Frankfurt.

Einfach dürfte der Einstieg nicht werden. Die deutsche Bankenlandschaft mit den Platzhirschen Deutsche Bank und Commerzbank sowie Sparkassen und Volksbanken ist stark zersplittert und Analysten zufolge durch zu viele Institute gekennzeichnet, die bereits in einem harten Wettbewerb stehen.