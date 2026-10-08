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Rheinmetall verdoppelt Kreditlinie auf 1,5 Milliarden Euro

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Zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum schaffen
 © DPA, Sebastian Christoph Gollnow, Apa
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Rheinmetall stellt mit einer erweiterten Finanzierung die Weichen für weiteres Wachstum. Die Düsseldorfer Rüstungsschmiede erneuerte ihre bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig und verdoppelte dabei das Volumen auf 1,5 Mrd. Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte. Rheinmetall griff zudem nach eigenen Angaben auf neue internationale Partnerbanken zurück.

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"Mit der neuen Kreditlinie schafft Rheinmetall zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum und richtet seine Finanzierungsstruktur frühzeitig auf das erwartete weitere Wachstum des Konzerns aus", teilte Rheinmetall mit. Der Konzern will seinen Umsatz bis 2030 im Vergleich zu 2024 auf rund 50 Mrd. Euro verfünffachen.

ARCHIV - 11.06.2026, Brandenburg, Schönefeld: Der Schriftzug «Rheinmetall» während der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem Berlin ExpoCenter Airport. (zu dpa: «Demo gegen Rüstungsexporte - Thunberg unter den Teilnehmern») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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