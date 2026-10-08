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Rheinmetall stellt mit einer erweiterten Finanzierung die Weichen für weiteres Wachstum. Die Düsseldorfer Rüstungsschmiede erneuerte ihre bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig und verdoppelte dabei das Volumen auf 1,5 Mrd. Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte. Rheinmetall griff zudem nach eigenen Angaben auf neue internationale Partnerbanken zurück.

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