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Tesco, der größte britische Lebensmitteleinzelhändler, hob am Donnerstag sein Gewinnziel an. Für das Gesamtjahr 2026/2027 erwartet das Unternehmen ein operatives Ergebnis von umgerechnet 3,7 bis 3,9 Mrd. Euro, nachdem es in der ersten Hälfte 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet hatte. Tesco stockt zudem sein Aktienrückkaufprogramm um 236 Millionen auf 1,12 Mrd. Euro auf. Die Aktien der Supermarktkette stiegen daraufhin in London um bis zu 3,8 Prozent.
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"Das Verbrauchervertrauen ist zwar relativ stabil, die anhaltenden geopolitischen Spannungen sorgen jedoch weiterhin für Unsicherheit", betonte Tesco. Der Nahost-Krieg und die gestiegenen Energiepreise hätten das Wachstum gebremst. Der flächenbereinigte Umsatz legte den Angaben zufolge im ersten Halbjahr um 1,5 Prozent auf umgerechnet 39,85 Mrd. Euro zu, nachdem das Geschäft im ersten Quartal noch um 1,8 Prozent zugenommen hatte.
A photograph taken on April 10, 2024 shows a Tesco logo at the entrance of a supermarket in Liverpool, northern England. (Photo by Paul ELLIS / AFP)