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Tesco, der größte britische Lebensmitteleinzelhändler, hob am Donnerstag sein Gewinnziel an. Für das Gesamtjahr 2026/2027 erwartet das Unternehmen ein operatives Ergebnis von umgerechnet 3,7 bis 3,9 Mrd. Euro, nachdem es in der ersten Hälfte 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet hatte. Tesco stockt zudem sein Aktienrückkaufprogramm um 236 Millionen auf 1,12 Mrd. Euro auf. Die Aktien der Supermarktkette stiegen daraufhin in London um bis zu 3,8 Prozent.

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