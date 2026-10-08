Konzernchef Ramon Laguarta kündigte zusätzliche Sparmaßnahmen an, um die höheren Kosten abzufedern. Denn Pepsi leidet ebenso wie die Konkurrenz unter den steigenden Energiekosten seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Gleichzeitig dämpft die anziehende Inflation die Konsumlaune.

Im dritten Quartal lief es für Pepsi jedoch besser als erwartet. Dies verdanke sein Unternehmen der Widerstandsfähigkeit des internationalen Geschäfts, betonte Laguarta. Die Erlöse stiegen den Angaben zufolge um 5,6 Prozent auf 25,27 Mrd. Dollar (22,61 Mrd. Euro). Weil sich die operative Gewinnmarge um 0,35 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent verschlechterte, legte der Reingewinn nur um unterdurchschnittliche 2 Prozent zu und lag bei 2,34 Dollar je Aktie. Analysten hatten jedoch ein stagnierendes Ergebnis befürchtet.