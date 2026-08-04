Continental verdient nach Sparten-Verkauf mehr

Dazu kämen geringere Zollkosten sowie günstigere Rohstoffpreise. Allerdings drohe hier Gegenwind. Die Kosten für Rohstoffe dürften in der zweiten Jahreshälfte steigen, ergänzte er. Beim Umsatz spürt Continental die schwächelnde Autokonjunktur. Die Erlöse lagen bereinigt um die Verkäufe mit 4,4 Milliarden Euro um 0,3 Prozent unter dem Vorjahr. Continental hatte zu Jahresbeginn das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller OESL verkauft und sich zuletzt von der Kunststofftechnik-Sparte ContiTech getrennt.