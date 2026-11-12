"Wir befinden uns in der absoluten Frühphase eines mehrjährigen Netzwerk-Superzyklus", erklärte Konzernchef Chuck Robbins. Die Cisco-Aktie notierte nachbörslich kaum verändert.

Cisco hatte zuletzt seine KI-Anstrengungen mit Investitionen in Halbleiter- und Optik-Technologien verstärkt. Der Konzern profitiert nun davon, dass große Tech-Unternehmen ihre massiven Ausgaben über reine KI-Prozessoren hinaus auf Switches und Router ausweiten, die zur Vernetzung großer Rechenzentren erforderlich sind. Cisco schraubte daher seine Prognose für den Umsatz mit KI-Infrastruktur für Betreiber von Großrechenzentren von 7,5 auf neun Mrd. Dollar nach oben. Zudem entwickelt das Unternehmen Software-Werkzeuge, mit denen Firmen eigene KI-Agenten erstellen können, um ihre IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen.