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Cisco hebt Umsatzprognose dank starker KI-Nachfrage an

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Konzernchef sieht Cisco in Frühphase eines "Netzwerk-Superzyklus"
 © AFP, INA FASSBENDER, APA
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Der US-Konzern Cisco profitiert von einer starken Nachfrage nach Netzwerkausrüstung für Künstliche Intelligenz (KI) und hebt seine Umsatzprognose an. Für das Geschäftsjahr 2027 rechet man nun mit Erlösen zwischen 74,8 und 75,8 Mrd. Dollar, nach zuvor 72,2 bis 73,4 Mrd. Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Im abgelaufenen Quartal übertraf Cisco mit einem Umsatz von 18,5 Mrd. Dollar die durchschnittlichen Erwartungen von 18,14 Mrd Dollar.

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"Wir befinden uns in der absoluten Frühphase eines mehrjährigen Netzwerk-Superzyklus", erklärte Konzernchef Chuck Robbins. Die Cisco-Aktie notierte nachbörslich kaum verändert.

Cisco hatte zuletzt seine KI-Anstrengungen mit Investitionen in Halbleiter- und Optik-Technologien verstärkt. Der Konzern profitiert nun davon, dass große Tech-Unternehmen ihre massiven Ausgaben über reine KI-Prozessoren hinaus auf Switches und Router ausweiten, die zur Vernetzung großer Rechenzentren erforderlich sind. Cisco schraubte daher seine Prognose für den Umsatz mit KI-Infrastruktur für Betreiber von Großrechenzentren von 7,5 auf neun Mrd. Dollar nach oben. Zudem entwickelt das Unternehmen Software-Werkzeuge, mit denen Firmen eigene KI-Agenten erstellen können, um ihre IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen.

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