"Die Erleichterung über bessere Quartalszahlen von Nvidia ist nach wenigen Stunden verpufft", stellte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank fest. "Anleger bleiben bei Nvidia vorsichtig, da die Geschäfte zwar gut laufen, hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens aber zu viele Fragezeichen offen bleiben."

Zudem war vor dem Protokoll der US-Notenbanksitzung am Abend Zurückhaltung angesagt. "Die Märkte preisen eine Zinsanhebung im Dezember durch die amerikanische Notenbank mittlerweile genauso voll ein wie eine weitere gleich zu Jahresbeginn", so Stanzl. "Das Fed-Protokoll heute Abend dürfte zeigen, wie viele im Zinsrat so denken."

An den technologielastigeren Märkte ging es nach den vorherigen Verlusten leicht nach oben. Der volatile südkoreanische Kospi gewann dank der Gewinne der Halbleiter-Schwergewichte zwei Prozent, der japanische Nikkei 225 zog um 0,3 Prozent auf 59.024,28 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf die weiter gestiegenen Exporte. Diese seien bereits den 14. Monat in Folge geklettert und hätten dabei die Erwartungen leicht übertroffen.

Durchwachsen war dagegen die Entwicklung in China. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Marktes verwies auf anhaltende "Sorgen vor weiteren amerikanischen Handelsbeschränkungen." Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festlands-Werten schloss mit plus 0,18 Prozent etwas fester, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank dagegen um 0,91 Prozent. Auch der australische S&P ASX 200 schwächelte und schloss 0,7 Prozent tiefer mit 8.821,8 Punkten.