Anthropic-Umsatz vor Börsengang explodiert

Unter dem Strich blieb den Angaben nach am Quartalsende zwar ein Verlust von 23,3 Milliarden Dollar. Doch bei weitem der größte Teil (21,9 Milliarden Dollar) davon geht auf nicht zahlungswirksame bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit der steigenden Unternehmensbewertung zurück. Das operative Geschäft ergab den Unterlagen zufolge ein Minus von 567 Millionen Dollar.

Das Minus wird somit kleiner, auch wenn die Kosten für die Nutzung der IT-Infrastruktur - im Wesentlichen Rechenzentren - auch im dritten Quartal mit 77 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal stärker stiegen als die Umsätze. Auch geht aus den Unterlagen hervor, dass sich Anthropic verpflichtet hat, rund 895 Milliarden Dollar vor allem für den Aufbau von Rechenleistung aufzuwenden. Der Großteil dieser Ausgaben soll in den kommenden fünf Jahren anfallen.

Anthropic ist vor allem für seinen Chatbot Claude bekannt. Das Unternehmen steuert auf einen mit Spannung erwarteten Börsengang zu, der Beobachtern zufolge bereits in der kommenden Woche vollzogen werden könnte.

Der Börsengang gilt als wichtiger Test für das Vertrauen des Marktes in den KI-Boom. In der vergangenen Woche waren die Aktien großer Technologieunternehmen abgestürzt, weil die Quartalszahlen keine klaren Anzeichen für Rendite der massiven Investitionen in KI ergaben.