AMD mit kräftigem Umsatzwachstum und optimistischem Ausblick

"Wir haben ein hervorragendes Quartal hingelegt", sagte Konzernchefin Lisa Su. Umsatz und Ertragskraft hätten Rekordstände erreicht. Das Geschäft der Rechenzentrumssparte habe sich mehr als verdoppelt. "Wir starten mit großem Schwung in die zweite Jahreshälfte, da die Nachfrage nach Prozessoren zunimmt." Dieser Trend werde voraussichtlich in den kommenden Jahren anhalten.

Für das laufende Quartal stellte AMD Erlöse zwischen 12,7 und 13,3 Milliarden Dollar in Aussicht. Die bereinigte Bruttomarge werde voraussichtlich wie im abgelaufenen Vierteljahr bei 56 Prozent liegen. AMD-Aktien verloren im nachbörslichen Handel dennoch zunächst rund acht Prozent.