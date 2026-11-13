Sprechen Sie Wirtschaft, Julia Edtmeier?

trend: Sie tanzen, singen, spielen und inszenieren, schreiben Stücke und leiten mit dem Bronski & Grünberg Ihr eigenes Theater. Sind Sie in Sachen Geld auch so kreativ?

Julia Edtmeier: Ich habe gelernt, mit wenig Geld auszukommen, kann es aber auch sehr gut ausgeben. Wenn es also gerade notwendig ist, dass ich den Kontostand kenne, dann kenne ich ihn. Ich finde, ich habe mein Geld eigentlich ganz gut im Griff.

trend: Was ärgert Sie am aktuellen Wirtschaftssystem?

Wahrscheinlich dass durch so viele internationale Abhängigkeiten und Verstrickungen die Verteilung überhaupt nicht mehr funktionieren kann und die Menschen immer mehr Opfer ihres eigenen Systems werden. Mich ärgert, dass sich Menschen ihren Einkauf, ihre Miete und ihre gesundheitliche Versorgung nicht mehr leisten können, die Bildung leidet, Steuerhinterzieher unendlich viele Schlupflöcher finden, lieber bei Kultur gespart wird, als große Konzerne und deren Profiteure zur Kasse zu bitten. Mich ärgert, dass das AMS durch die Änderungen der jetzigen Regierung ganz viele durch ihr Netz fallen lässt. Aber was uns die letzten Wochen gezeigt haben, ist ohnehin, dass der Frust und die Verzweiflung so groß sind und sich die Menschen nun wehren, und das ist gut so und mutig und offensichtlich unumgänglich.

trend: Haben Sie Rücklagen für Notfälle?

Je älter man wird und je stabiler das Einkommen wird, desto mehr macht man sich Gedanken und selbst den Druck, vorsorgen zu müssen. Leider bin ich in diesem Bereich nicht sehr talentiert bzw. zu wenig informiert, aber auch schnell gelangweilt. Rücklagen schaffe ich mir trotzdem, ich brauche die Gewissheit, Erspartes auf der Seite zu haben, für meinen Seelenfrieden. Ich lebe also nie über meine Verhältnisse und hatte noch nie Schulden.

trend: Und was halten Sie für ein sicheres Investment?

Mit einem Sparbuch kann ich vom Gefühl her am meisten anfangen, da sieht man einfach wie viel Geld man hat. Da sind aber die Zinsen unattraktiv. Ich habe jetzt einen ETF-Sparplan, der mir sicher erscheint – weil mein bester Freund gesagt hat, dass der sicher ist.

trend: Der Gender Pay Gap ist immer noch Thema. Müssen Frauen auch in Ihrer Branche noch härter ums Geld kämpfen?

Frauen müssen in jeder Branche noch um faire Bezahlung kämpfen, so auch in unserer. Aber gerade im Theater und beim Film sind Gagen oft sehr weit auseinander, auch unabhängig von Gender, sondern gemessen an Bekanntheitsgrad, Erfahrung, Hartnäckigkeit oder einfach Verhandlungstalent. In dieser Branche hilft eigentlich nur, dass man mit den Kolleg:innen offen über Geld spricht und so dieser Geheimniskrä­merei rund um Gagen entgegenwirkt.

trend: Ihr Großvater war der Humorist Fritz Edtmeier. Was hat Sie familiär finanziell geprägt?

Außer meinem Großvater, den ich leider nicht mehr erlebt habe, bin ich die Einzige in meiner Familie, die im Kunstbereich arbeitet. Mein Vater war sein Leben lang im Handel tätig und sehr geschickt mit den Finanzen. Das beeindruckt mich bis heute und hat mich sehr geprägt. Auf eine sehr natür­liche Art habe ich durch seine Erziehung mitbekommen, dass alles seinen Wert hat, Geld mit Arbeit verdient werden muss, es nicht leichtfertig auszugeben ist und dass man trotzdem großzügig sein kann und soll. Und immer: verhandeln!

trend: Wofür geben Sie leichten Herzens Geld aus?

Meine Guilty Pleasure ist Mode. Mode ist mein Hobby, interessiert mich und kann mich glücklich machen.

trend: Und wofür sind Sie sich zu neidig?

Am liebsten würde ich es schaffen, nun endlich den Coffee-to-go für über fünf Euro komplett zu boykottieren. Das ist einfach zu viel. Aus. Es ist Kaffee!!

trend: Was war das Verrückteste, das Sie sich je geleistet haben?

Mit dem ­einzigen Ersparten, das ich noch hatte, habe ich mir während der Corona-Zeit ein relativ teures Gemälde in einer Galerie gekauft. Ich musste es einfach haben. Zu dem Zeitpunkt eine verrückte und unvernünftige Aktion, die sich später überraschend als äußerst gute Inves­tition herausgestellt hat.

trend: Was bedeutet Luxus für Sie?

Mir aussuchen zu können, wo ich meine Energie und Zeit investieren möchte. Luxus ist, Dinge nicht für Geld machen zu müssen, die man nicht für Geld machen will. Dann ist Luxus für mich noch: ein Spritzer beim Heurigen in guter Gesellschaft. Überhaupt: gute Gesellschaft, ein gutes Gesundheitssystem, Zeit und ein Garten.

trend: Und wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?

Für einen Rubbellos-Adventkalender.