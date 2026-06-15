Maßarbeit zwischen Tradition und Courage

Was aus einer kleinen Schuhmacherei im Laufe weniger Jahrzehnte entstehen kann, zeigt die eindrucksvolle Historie von Ludwig Reiter. Der Familienbetrieb geht auf das Jahr 1885 zurück, als der aus dem böhmischen Karlsbad zugewanderte Ludwig Reiter I. mit seiner Frau Anna „auf der Wieden“ eine Schuhmacherwerkstatt eröffnete. Bereits 1887 belieferte er die k. u. k. Sicherheitswache mit Maßstiefeln und rahmengenähten Offiziersschuhen, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualität große Anerkennung fanden. Ludwig Reiter II. ging nach abgeschlossener Lehre auf Wanderschaft. In den USA lernte er das neue Goodyear-Verfahren kennen, wodurch rahmengenähte Schuhe mit Hilfe ausgetüftelter Nähmaschinen hergestellt werden konnten. Nach seiner Rückkehr 1909 formte er den Handwerksbetrieb seines Vaters schrittweise in eine kleine Schuhfabrik um und führte das mechanisierte Goodyear-Verfahren ein. „Eine Innovation, die unsere Fertigung bis heute prägt. Sie ermöglichte erstmals eine gleichbleibend hohe Qualität bei gleichzeitig effizienterer Produktion und bildet bis heute das technische Rückgrat unserer Schuhe“, erklärt Anna Reiter-Smith, die gemeinsam mit ihrer Schwester Magdalena und ihrem Cousin Joseph Potyka-Zeiler die fünfte Generation im Unternehmen repräsentiert.

In den 1930er-Jahren entwickelte sich Ludwig Reiter zu einem der führenden Schuhproduzenten in Wien. Viele der damals entstandenen Schuhmodelle werden in adaptierten Formen noch heute produziert. Das gute Gespür für Trends und der Mut, mit der Zeit zu gehen, liegen hier definitiv in den Genen. So erkannte Till Reiter, Urenkel des Firmengründers, früh den sich anbahnenden gesellschaftlichen Wandel und positionierte in den 1980ern den rahmengenähten Schuh neu: weg vom rein funktionalen Produkt hin zu einem Ausdruck von Stil und Haltung. In einer Zeit, in der sich eine neue urbane Zielgruppe formierte, gelang es ihm, klassisches Schuhhandwerk wieder als zeitgemäß und begehrenswert zu etablieren.

Das Erreichte bildete stets die Basis für den nächsten Entwicklungsschritt: die Internationalisierung der Marke und die dazu nötige Weiterentwicklung der Fertigung in der vierten Generation, die Digitalisierung und ein geschärftes Markenverständnis als Beitrag der fünften Generation, stets gleichermaßen dynamisch wie behutsam, ohne die Wurzeln zu vergessen.