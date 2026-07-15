Bank Austria: Iran-Konflikt belastet Wirtschaftsstimmung

Der Konjunkturindikator der Unicredit Bank Austria ist im Juni von minus 1,4 im Mai auf minus 1,8 Punkte gefallen. Als Hauptgrund nennen die Ökonom:innen die anhaltende Unsicherheit rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Nach Einschätzung der Bank Austria dürfte die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 stagniert haben. Für das erste Halbjahr wird dennoch ein BIP-Wachstum von 0,8 Prozent im Jahresvergleich erwartet. Die Inflationsprognose für 2027 wurde leicht von 2,6 auf 2,5 Prozent gesenkt – vorausgesetzt, die Energiepreise ziehen nicht erneut deutlich an.