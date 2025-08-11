Wifo: Keine Konjunkturbelebung in Sicht

Österreichs Wirtschaft zeigt weiterhin keine Anzeichen einer nachhaltigen Erholung. Im produzierenden Bereich setzt sich die Rezession fort, während nur öffentliche und öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen dynamisch expandieren, geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) hervor. Zwar hat sich die Unternehmensstimmung zuletzt leicht aufgehellt, doch überwiegt laut Wifo-Ökonom Stefan Schiman-Vukan weiterhin der Pessimismus.

Eine Kombination wirtschaftspolitischer Maßnahmen habe die Strompreise seit Jahresbeginn um rund ein Drittel steigen lassen, was - gemeinsam mit einem traditionell stärkeren Preisauftrieb bei Dienstleistungen - zu einer höheren Inflation als im Euroraum geführt habe.