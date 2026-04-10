Wirtschaftsforscher senken Konjunkturprognose

Das Wifo erstellte seine Prognosen aufgrund des „nicht abschätzbaren Kriegsverlaufs“ auf Basis dreier Szenarien. Dauert der Iran-Krieg nur wenige Wochen und ist die Erdöl-Infrastruktur der Golfstaaten nicht nachhaltig beschädigt, rechnen die Experten in diesem „optimistischen Szenario“ mit einem Wirtschaftswachstum heuer um 1,1 Prozent.

In ihrem „Hauptszenario“ gehen die Wifo-Ökonomen davon aus, dass der Krieg ebenfalls von kurzer Dauer ist, sich allerdings die Brennstoffe kräftiger verteuern. Dann würde die Wirtschaft um 0,9 Prozent wachsen.

Im „pessimistischen Szenario“ – lange Kriegsdauer, langfristig zerstörte Infrastruktur – werde der moderate Aufschwung unterbrochen und das BIP legt 2026 nur 0,2 Prozent zu.

Angesichts der „Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Energiepreise“ berechnete das IHS ebenfalls ein Alternativszenario, in dem die Erdöl- und Erdgaspreise in der Spitze stärker steigen und länger höher bleiben. In diesem Fall würde das BIP-Wachstum 2026 nur 0,3 Prozent und 2027 0,7 Prozent betragen.

Auch für 2027 passten die Wirtschaftsforscher ihre Zahlen an. Während das Wifo seine Prognose um 0,1 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent kappte, geht das IHS von 0,8 Prozent aus. Die neuen Zahlen dienen als Basis für die Gespräche der Bundesregierung über das Doppelbudget 2027/28.