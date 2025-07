IHS-Prognose: Österreichs Wirtschaft wächst zu schwach

Die Wirtschaftsforscher des IHS prognostizieren für Österreichs Wirtschaft ein „mäßiges Wachstumspotenzial“ in den nächsten Jahren. Belastend wirkt „ein fragiles globales Umfeld“. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2025 bis 2029 durchschnittlich um 0,9 Prozent pro Jahr wachsen, geht aus der aktuellen IHS-Mittelfristprognose hervor. 2015 bis 2019 lag das jährliche Wirtschaftswachstum im Schnitt noch bei 2 Prozent, 2020 bis 2024 waren es krisenbedingt nur 0,3 Prozent. „Die Wirtschaft wächst wieder, aber deutlich zu schwach“, fasst IHS-Chef Holger Bonin die Prognose zusammen.

„Die Binnennachfrage und die Exporte ziehen etwas an, die weiterhin bestehenden Strukturprobleme im Inland und das schwierige, unsichere internationale Umfeld dämpfen aber das Wachstumstempo“, schreiben die Ökonomen des Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS) in ihrer am Donnerstagvormittag vorgestellten Mittelfristprognose. Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 in Österreich prognostiziert das IHS für heuer ein Mini-Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent. In den kommenden Jahren soll die heimische Wirtschaft laut Prognose aber keinen Wachstumsturbo zünden. Das IHS rechnet mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von 1 Prozent im Jahr 2025, +1,3 Prozent (2027), +1,2 Prozent (2028) und +1,1 Prozent (2029).