OECD hebt Österreichs BIP-Prognose an

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist wieder etwas optimistischer, was das Wirtschaftswachstum in Österreich angeht. Noch nicht miteinbezogen in die Prognose sind die Auswirkungen des Ende Februar ausgebrochenen Iran-Kriegs. In einem am Donnerstag veröffentlichten Länderbericht geht die OECD für 2026 von einem Plus des heimischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent aus. Im Dezember hatte sie noch 0,9 Prozent prognostiziert.

Für 2027 rechnet die Organisation mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent in Österreich. Die Haushaltsausgaben würden durch steigende Einkommen, nachlassende Inflation und eine stabile Arbeitsmarktlage unterstützt. Bessere Finanzierungskonditionen würden zudem Investitionen stützen und die Exporte von einer wirtschaftlichen Erholung in Deutschland profitieren. Einen Strich durch die Rechnung machen könnten geopolitische Spannungen, eine verschärfte Konkurrenz aus China und - wie zuletzt beobachtet - wieder anziehende Energiepreise. Um die Wirtschaft anzukurbeln, sollten Steuern auf Arbeit gesenkt werden, kompensiert durch Vermögens- und Erbschaftssteuern.