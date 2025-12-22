Die Welt 2026: Anpassung statt Aufbruch

Österreichs Wirtschaft wird sich zwar künftig „unterdurchschnittlich“ entwickeln, so Fenz. Aufwärtsrisiken erkennt die OeNB jedoch beim privaten Konsum und dem Wohnbau. Bei den Stimmungsindikatoren ist ein „gewisse Aufh ellung merkbar“. Der Trend geht vorsichtig nach oben.

So ist aus österreichischer Sicht auch das Wachstum der Eurozone zu interpretieren. Die Prognose ist zwar minimal schwächer als für das Jahr 2025, aber vorteilhafter. So wird Österreich zumindest teilweise von der Dynamik in Deutschland profitieren. Die deutschen Infrastrukturpakete und die steigenden Verteidigungsausgaben dürften österreichischen Unternehmen zusätzliche Aufträge bringen.

Trotz aller Krisen und Risiken, die Silberstreifen lassen sich auch 2026 finden. Von den neuen Handelswegen profitiert etwa Südostasien am deutlichsten. Vietnam wächst mit rund 5,6 Prozent. Die Schwellenländer zeigen sich mit rund vier Prozent Wachstum zudem äußerst resilient, Subsahara-Afrika überrascht positiv. Und die Infl ation kommt vielerorts wieder zurück zur Normalität. Chinas Defl ation scheint langsam zu enden, und in Indien wird ein Rückgang der Teuerung auf vier Prozent erwartet.

Sollte 2026 ein stabiler Frieden in der Ukraine gefunden werden, könnte dies der europäischen Wirtschaft einen wichtigen Impuls geben. „Aber es ist zu bezweifeln, dass ein von Russland und den USA diktierter Frieden tatsächlich positiv auf die europäische Wirtschaft wirkt“, dämpft Bruckbauer von der Bank Austria die Erwartungen.

Im kommenden Jahr wird die Weltwirtschaft auf die Probe gestellt. Die zahlreichen Unsicherheitsherde bleiben ein Bremsklotz für das globale Wachstum – trotz aller Anpassungsfähigkeit.