Sekundärgewinne: Die unsichtbaren Bremsen im Kopf

Sie war hochkompetent, analytisch brilliant, von ihrem Team respektiert. Und dennoch: Jedes Projekt, das sie verantwortete, zog sich. Deadlines wurden verschoben, finale Entscheidungen aufgeschoben, Abschlusspräsentationen in letzter Minute umgeworfen. Ihr CEO war ratlos. Er hatte alles versucht – motivierende Gespräche, klare Zeitpläne, zusätzliche Ressourcen. Nichts half.

Als ich im Coaching mit ihr arbeitete, stellte ich eine Frage, die ihr Chef nie gestellt hatte: „Was würde passieren, wenn DU das Projekt tatsächlich erfolgreich abschließt?“ Lange Stille. Dann, leise: „Dann würde man mir das nächste geben. Ein größeres. Und alle würden erwarten, dass ich wieder liefere. Und wenn ich dann scheitere…“

In diesem Moment wurde sichtbar, was keine Leistungsbeurteilung und kein Zielvereinbarungsgespräch erfassen: ein Sekundärgewinn. Das Nicht-Fertigwerden schützte sie – vor mehr Sichtbarkeit, vor höheren Erwartungen, vor dem Risiko, auf einem größeren Spielfeld zu scheitern. Unbewusst, unbeabsichtigt, aber neurobiologisch äußerst wirksam.