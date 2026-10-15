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trend. Personalities 12/26

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Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.

Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.

Banken und Versicherungen

GERHARD HOPFGARTNER, 53

ist designierter Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen. Er tritt am 1. Juli 2027 in die Fußstapfen von Sonja Brandtmayr, die zur neuen Generaldirektorin wird.

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 © LUDWIG SCHEDL
ANDREA BRUNNER, 41

wurde in den Vorstand der Hypo Oberösterreich bestellt. Damit ist sie ab 1. Jänner 2027 die erste Frau im Vorstand der oberösterreichischen Landesbank.

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 © HYPO OOE/Hermann Wakolbinger
SAMUEL BRANDSTÄTTER, 45

ist der neue CEO des Wiener Krypto-Asset-Managers 3Folio. Das Fintech wurde für Steuerberater entwickelt und zählt Hansi Hansmann zu seinen Investoren.

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 © Beigestellt

Immobilien

PHILIPP RAINER, 38

kaufmännischer Geschäftsbereichsleiter Bahnbau International West und Deutschland bei Swietelsky, wurde zum Vorstand International bestellt und wird nach Strabag und Porr Österreichs drittgrößtes Bauunternehmen mit 13.000 Mitarbei

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 © Swietelsky AG
KATRIN GÖGELE-CELEDA, 50

zuvor Country Managerin von CPI Europe (vormals Immofinanz), wechselt zu IG Immobilien und übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung der rund eine Milliarde Euro schweren Immobilientochter der Österreichischen Nationalban

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 © Studio Huger/Stephan Huger

Digital

HERMANN ERLACH, 53

verantwortet seit 1. Oktober bei SAP als Regional Managing Director die Geschäfte für 24 Länder in Mittel- und Osteuropa. Er war zuletzt Geschäftsführer bei Microsoft Österreich.

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 © Beigestellt
JOACHIM FRANZ, 52,

hat mit 1. Oktober die Geschäfte bei Microsoft Österreich übernommen. Er war seit 2022 in Hamburg für die Industriekunden aus der Automobil- und Logistikbranche zuständig.

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 © Alex Schelbert / wildcard.de
SONJA WALLNER, 55

verlässt im Mai 2027 die A1 Group. Sie war seit 2015 CFO von A1 Österreich, seit 2023 auch von der A1 Group. Wallner war 2000 zur Telekom Austria gekommen und hat einen „außergewöhnlichen Beitrag“ geleistet, wie der Konzern betont.

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 © RENEE DEL MISSIER

Handel & Dienstleistungen

ANDREAS HÄMMERLE, 56

ist neues Mitglied der Geschäftsführung von Mpreis. Er war zuletzt Geschäftsführer bei Unimarkt und davor bei Kapsch Trafficcom, Libro, Pagro, der MTH Retail Group und Handl Tyrol beschäftigt.

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 © Kapsch AG/Wolfgang Krautzer
HOLGER JÖCKEL, 46

übernimmt die Geschäftsführung von Metro Österreich. Er ist seit 2016 im Konzern tätig und verantwortete seit März 2024 die Finanzagenden. Davor war er bei Henkel und bei KPMG Deutschland beschäftigt.

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 © Beigestellt
BENEDIKT ZACHERL, 52

ist neuer Geschäftsführer von Café+Co Österreich. Davor war er bei Marussia Beverages, Kindschi Söhne AG, Schlumberger, Coca-Cola HBC, Kraft Foods und der Industriellenvereinigung beschäftigt.

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 © Beigestellt

Forschung & Innovation

DAVID AWSCHALOM

Physiker an der University of Chicago, wurde mit dem „Falling Walls Science Breakthrough of the Year“ in Physik ausgezeichnet. Er forscht daran, Quantentechnologien mit Molekülen und Proteinen zu entwickeln.

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 © Beigestellt
KATHARINA M. BUSL

Neurologin, wechselte vom renommierten McKnight Brain Institute der University of Florida an die JKU Linz. Sie ist nun zugleich stellvertretende Leiterin des Kepler Universitätsklinikums für Neurologie.

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 © BETSY HANSEN BRZEZINSKI

Energie & Umwelt

MARGIT REITER, 52

wird zweite Geschäftsführerin von Netz Oberösterreich. Sie ist seit 1997 mit Unterbrechungen im Konzern tätig, zuletzt als Leiterin des Vorstandsbüros der Energie AG.

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 © MATHIAS LAURINGER
CHRISTOPHER CECH, 40

ist neuer Geschäftsführer der Raiffeisen Umweltgesellschaft RUG. Er ist bereits seit 2003 bei der Muttergesellschaft RWA beschäftigt und war dort zuletzt für das Property Management in CEE zuständig.

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 © Beigestellt
TOBIAS WIENER

wurde erneut zum Geschäftsführer von One2zero ernannt. Er war Co-Gründer des Corporate-Start-ups der Salzburg AG und zuvor bei Salzburg AG, Deutsche Bahn, Deloitte und E.on tätig.

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 © TOBIAS WIENER

Recht & Steuer

NADINE LEITNER, 35

stößt als Partnerin zum M&A-Team von Dorda. Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören Unternehmenskäufe und -verkäufe, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen und PE-Transaktionen.

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 © Dorda

Vier neue bei CMS

MICHAEL MARSCHALL, (35, o. l.)

wechselt von Schönherr als Partner in die Praxisgruppe Corporate/M&A.

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 © CMS AUSTRIA
VALENTINA EIGNER (32, o. r.)

wiederum stößt von DLA Piper als Partnerin zum Team Energy & Climate Change.

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 © CMS AUSTRIA
KARIN SPINDLER-SIMADER (42, u. l.)

kommt von Wolf Theiss und übernimmt die Leitung der Tax-Praxisgruppe nach dem Abgang von Sibylle Novak.

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 © www.amriphoto.com
ERIK STEINER (36)

stößt von Taylor Wessing als Partner zum Team Technology & Media.

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 © CMS AUSTRIA

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