trend. Personalities 12/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Banken und Versicherungen
ist designierter Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen. Er tritt am 1. Juli 2027 in die Fußstapfen von Sonja Brandtmayr, die zur neuen Generaldirektorin wird.
wurde in den Vorstand der Hypo Oberösterreich bestellt. Damit ist sie ab 1. Jänner 2027 die erste Frau im Vorstand der oberösterreichischen Landesbank.
ist der neue CEO des Wiener Krypto-Asset-Managers 3Folio. Das Fintech wurde für Steuerberater entwickelt und zählt Hansi Hansmann zu seinen Investoren.
Immobilien
kaufmännischer Geschäftsbereichsleiter Bahnbau International West und Deutschland bei Swietelsky, wurde zum Vorstand International bestellt und wird nach Strabag und Porr Österreichs drittgrößtes Bauunternehmen mit 13.000 Mitarbei
zuvor Country Managerin von CPI Europe (vormals Immofinanz), wechselt zu IG Immobilien und übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung der rund eine Milliarde Euro schweren Immobilientochter der Österreichischen Nationalban
Digital
verantwortet seit 1. Oktober bei SAP als Regional Managing Director die Geschäfte für 24 Länder in Mittel- und Osteuropa. Er war zuletzt Geschäftsführer bei Microsoft Österreich.
hat mit 1. Oktober die Geschäfte bei Microsoft Österreich übernommen. Er war seit 2022 in Hamburg für die Industriekunden aus der Automobil- und Logistikbranche zuständig.
verlässt im Mai 2027 die A1 Group. Sie war seit 2015 CFO von A1 Österreich, seit 2023 auch von der A1 Group. Wallner war 2000 zur Telekom Austria gekommen und hat einen „außergewöhnlichen Beitrag“ geleistet, wie der Konzern betont.
Handel & Dienstleistungen
ist neues Mitglied der Geschäftsführung von Mpreis. Er war zuletzt Geschäftsführer bei Unimarkt und davor bei Kapsch Trafficcom, Libro, Pagro, der MTH Retail Group und Handl Tyrol beschäftigt.
übernimmt die Geschäftsführung von Metro Österreich. Er ist seit 2016 im Konzern tätig und verantwortete seit März 2024 die Finanzagenden. Davor war er bei Henkel und bei KPMG Deutschland beschäftigt.
ist neuer Geschäftsführer von Café+Co Österreich. Davor war er bei Marussia Beverages, Kindschi Söhne AG, Schlumberger, Coca-Cola HBC, Kraft Foods und der Industriellenvereinigung beschäftigt.
Forschung & Innovation
Physiker an der University of Chicago, wurde mit dem „Falling Walls Science Breakthrough of the Year“ in Physik ausgezeichnet. Er forscht daran, Quantentechnologien mit Molekülen und Proteinen zu entwickeln.
Neurologin, wechselte vom renommierten McKnight Brain Institute der University of Florida an die JKU Linz. Sie ist nun zugleich stellvertretende Leiterin des Kepler Universitätsklinikums für Neurologie.
Energie & Umwelt
wird zweite Geschäftsführerin von Netz Oberösterreich. Sie ist seit 1997 mit Unterbrechungen im Konzern tätig, zuletzt als Leiterin des Vorstandsbüros der Energie AG.
ist neuer Geschäftsführer der Raiffeisen Umweltgesellschaft RUG. Er ist bereits seit 2003 bei der Muttergesellschaft RWA beschäftigt und war dort zuletzt für das Property Management in CEE zuständig.
wurde erneut zum Geschäftsführer von One2zero ernannt. Er war Co-Gründer des Corporate-Start-ups der Salzburg AG und zuvor bei Salzburg AG, Deutsche Bahn, Deloitte und E.on tätig.
Recht & Steuer
stößt als Partnerin zum M&A-Team von Dorda. Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören Unternehmenskäufe und -verkäufe, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen und PE-Transaktionen.
Vier neue bei CMS
wechselt von Schönherr als Partner in die Praxisgruppe Corporate/M&A.
wiederum stößt von DLA Piper als Partnerin zum Team Energy & Climate Change.
kommt von Wolf Theiss und übernimmt die Leitung der Tax-Praxisgruppe nach dem Abgang von Sibylle Novak.
stößt von Taylor Wessing als Partner zum Team Technology & Media.
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