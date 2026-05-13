Österreichs Sportelite hautnah: Mit trend. 2x2 VIP-Tickets für „DNA des Erfolgs“ gewinnen!

Am 8. Juni 2026 wird die Wirtschaftskammer Wien zum Hotspot für Österreichs Sportelite: Bei „DNA des Erfolgs“, einem Event der Firmenchallenge Österreich, geben Olympiasieger:innen, Weltmeister:innen, Sportlegenden und Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Gesundheit Einblicke in ihre persönlichen Erfolgsformeln.
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Freuen Sie sich auf inspirierende Impulsvorträge, den Champions Circle, spannende Podiumsdiskussionen, Live-Zuschaltungen und exklusives Networking mit Österreichs Sportelite.
Mit dabei sind unter anderem Clemens Doppler, Lizz Görgl, Martin Harnik, Thomas Morgenstern, Kira Grünberg, Conny Wilczynski, Dominique Heinrich, Heidi Neururer, Stefan Maierhofer, Andreas Onea und viele mehr.
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Facts
Datum: 8. Juni 2026
Ort: Wirtschaftskammer Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien
Einlass: ab 12:30 Uhr
Programm: 13:00 bis 17:15 Uhr
Ausklang: ab 17:15 Uhr
Alle Informationen finden Sie unter: www.sports-selection.at/dna-des-erfolgs