Österreichs Sportelite hautnah: Mit trend. 2x2 VIP-Tickets für „DNA des Erfolgs“ gewinnen!

Freuen Sie sich auf inspirierende Impulsvorträge, den Champions Circle, spannende Podiumsdiskussionen, Live-Zuschaltungen und exklusives Networking mit Österreichs Sportelite.

Mit dabei sind unter anderem Clemens Doppler, Lizz Görgl, Martin Harnik, Thomas Morgenstern, Kira Grünberg, Conny Wilczynski, Dominique Heinrich, Heidi Neururer, Stefan Maierhofer, Andreas Onea und viele mehr.

Als Partner verlost trend.at 2x2 kostenlose VIP-Tickets für diesen besonderen Nachmittag.

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