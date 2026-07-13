Nicole Wesner: Warum Leidenschaft der größte Motor für Erfolg ist

Viele Menschen glauben, dass außergewöhnliche Leistungen nur mit den perfekten Voraussetzungen möglich sind. Nicole Wesner beweist das Gegenteil. Während viele Leistungssportler:innen ihre Karriere mit Anfang 30 bereits beenden, begann sie erst im Alter von 32 Jahren mit dem Wettkampfboxen. Obwohl ihr immer wieder gesagt wurde, sie sei zu alt für diesen Sport, hielt sie unbeirrt an ihrem Ziel fest. Aus dem Wunsch, einmal im Leben einen Boxkampf zu bestreiten, entwickelte sich schließlich eine außergewöhnliche Karriere mit sieben Weltmeistertiteln.

In dieser Ausgabe der Performance-Talks spricht Nicole Wesner über die Bedeutung von Leidenschaft, Fokus und mentaler Stärke. Sie erklärt, warum es entscheidend ist, sich nicht von negativen Stimmen verunsichern zu lassen, weshalb Veränderung immer mit einer klaren Vision beginnt und warum außergewöhnliche Erfolge häufig dort entstehen, wo andere Grenzen sehen. Darüber hinaus zeigt sie auf, weshalb Themen wie Transformation, Optimismus und Durchhaltevermögen sowohl im Spitzensport als auch im Unternehmensalltag eine entscheidende Rolle spielen.