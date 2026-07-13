Nicole Wesner: Warum Leidenschaft der größte Motor für Erfolg ist

Was braucht es, um scheinbar unmögliche Ziele zu erreichen? Reichen Talent und gute Voraussetzungen aus oder sind Leidenschaft, Fokus und Durchhaltevermögen letztlich entscheidender? In der sechsten Ausgabe der Performance-Talks von SPORTS.Selection & trend. spricht die siebenfache Boxweltmeisterin und Keynote-Speakerin Nicole Wesner darüber, warum außergewöhnlicher Erfolg häufig dort beginnt, wo andere bereits aufgeben. Ihr Credo: Nicht die Meinung anderer entscheidet über den eigenen Weg, sondern der feste Glaube an die eigenen Ziele.
Viele Menschen glauben, dass außergewöhnliche Leistungen nur mit den perfekten Voraussetzungen möglich sind. Nicole Wesner beweist das Gegenteil. Während viele Leistungssportler:innen ihre Karriere mit Anfang 30 bereits beenden, begann sie erst im Alter von 32 Jahren mit dem Wettkampfboxen. Obwohl ihr immer wieder gesagt wurde, sie sei zu alt für diesen Sport, hielt sie unbeirrt an ihrem Ziel fest. Aus dem Wunsch, einmal im Leben einen Boxkampf zu bestreiten, entwickelte sich schließlich eine außergewöhnliche Karriere mit sieben Weltmeistertiteln.
In dieser Ausgabe der Performance-Talks spricht Nicole Wesner über die Bedeutung von Leidenschaft, Fokus und mentaler Stärke. Sie erklärt, warum es entscheidend ist, sich nicht von negativen Stimmen verunsichern zu lassen, weshalb Veränderung immer mit einer klaren Vision beginnt und warum außergewöhnliche Erfolge häufig dort entstehen, wo andere Grenzen sehen. Darüber hinaus zeigt sie auf, weshalb Themen wie Transformation, Optimismus und Durchhaltevermögen sowohl im Spitzensport als auch im Unternehmensalltag eine entscheidende Rolle spielen.
Im Porträt
Nicole Wesner begann ihre sportliche Karriere zu einem Zeitpunkt, an dem viele andere bereits an ihr Karriereende denken. Nach ihrem Studium im Bereich International Business arbeitete sie mehr als zehn Jahre in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen eines internationalen Health-Care-Konzerns. Mit 32 Jahren entdeckte sie eher zufällig ihre Leidenschaft für den Boxsport: Eigentlich hatte sie sich für einen Yogakurs in einem Fitnessstudio angemeldet, landete jedoch in einer Boxstunde.
Was zunächst als persönliches Ziel begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Obwohl ihr immer wieder gesagt wurde, sie sei für den Leistungssport zu alt, ließ sie sich davon nicht aufhalten. Sie stellte ihr Leben komplett um, trainierte täglich und entschied sich bewusst dafür, ihren sicheren Karriereweg zugunsten ihres sportlichen Traums aufzugeben. Bereits zwei Jahre später gewann sie die österreichische Meisterschaft im Amateurboxen, 2014 folgte der erste Weltmeistertitel im Profiboxen. Heute zählt sie mit sieben Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten aktiven Profiboxerinnen Österreichs.
Als Keynote Speakerin gibt Nicole Wesner ihre Erfahrungen aus dem Spitzensport weiter. Im Mittelpunkt ihrer Vorträge stehen Themen wie Transformation, Change Management, mentale Stärke, Optimismus, der Umgang mit Rückschlägen sowie die Frage, wie ambitionierte Ziele trotz Widerständen erfolgreich erreicht werden können. Boxen beschreibt sie dabei gerne als „Schachspiel mit den Fäusten“ – denn neben körperlicher Fitness entscheiden vor allem Strategie, Taktik und mentale Stärke über Erfolg oder Niederlage.
Das Interview: „Leidenschaft ist der größte Motor für Erfolg.“
Was ist deine persönliche Erfolgsphilosophie, um langfristig erfolgreich und glücklich zu sein?
Es ist wichtig, die eigenen persönlichen und beruflichen Ziele stets klar vor Augen zu haben und sich nicht von negativen Einflüssen oder Zweifeln aus dem Umfeld ablenken zu lassen. Es wird immer Menschen geben, die nicht an dieselben Ziele glauben. Am Ende sind das jedoch Meinungen und keine Fakten. Wer seinen Fokus behält und konsequent an seinen Zielen arbeitet, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg und persönliche Zufriedenheit.
Körperliche und mentale Fitness bilden die Grundlage nachhaltiger Leistungsfähigkeit. Wie schaffst du es, körperlich und mental fit zu bleiben?
Als aktive Leistungssportlerin ist mein Trainingsalltag für die meisten Menschen nicht eins zu eins übertragbar. Deshalb lautet mein wichtigster Rat: Finde eine Sportart, die dir Freude bereitet. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich fit zu halten – vom Fitnessboxen, das auch ohne direkten Körperkontakt möglich ist, bis hin zu Tanzsportarten wie Salsa, Bachata, Lindy Hop oder Turniertanz. Wenn du nur wenig Zeit investieren kannst, empfehle ich dir, zumindest einmal pro Woche ein gezieltes Krafttraining zu absolvieren – idealerweise mit einem Trainingsplan, der von einer kompetenten Trainerin oder einem kompetenten Trainer erstellt wurde.
Rund drei Viertel der Österreicher:innen bewegen sich weniger als die von der WHO empfohlenen 150 Bewegungsminuten pro Woche. Welchen Rat gibst du Menschen, die das ändern möchten?
Auch hier gilt: Finde eine Sportart, die dir wirklich Spaß macht. Denn nur dann wird Bewegung langfristig Teil deines Alltags. Falls dir Sport überhaupt keinen Spaß macht, kannst du bereits mit einfachen Maßnahmen viel erreichen. 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag – beispielsweise mit einer Smartwatch oder einem Schrittzähler dokumentiert – sowie einmal pro Woche Krafttraining sind ein guter Einstieg und leisten bereits einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit.
Welchen Ratschlag gibst du der nächsten Generation mit auf den Weg?
Du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du fokussiert und zielstrebig bist. Entscheidend ist, herauszufinden, was dir wirklich Spaß macht. Leidenschaft ist der größte Motor für Erfolg. Wer mit Begeisterung an eine Aufgabe herangeht, entwickelt automatisch die Motivation, dranzubleiben und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ganz wichtig: Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen.
Du hast schon viele Menschen inspiriert – was ist dein Spezialthema als Speakerin, und warum brennst du genau dafür?
Ich spreche insbesondere über Transformation in Unternehmen und darüber, wie neue und herausfordernde Ziele erreicht werden können – auch dann, wenn viele zunächst nicht daran glauben. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, weil es meine persönliche Geschichte widerspiegelt. Gleichzeitig erlebe ich nach meinen Vorträgen immer wieder, dass Menschen genau die richtigen Denkanstöße mitnehmen, um neue Wege zu gehen und Veränderungen aktiv anzugehen. Genau das motiviert mich, dieses Thema immer wieder auf die Bühne zu bringen.
Fazit
Nicole Wesners Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass außergewöhnliche Erfolge nicht von perfekten Voraussetzungen abhängen. Entscheidend ist vielmehr die Bereitschaft, an die eigenen Ziele zu glauben, konsequent dranzubleiben und sich von den Zweifeln anderer nicht aufhalten zu lassen. Leidenschaft wird dabei zum Motor, der Veränderungen möglich macht und Menschen dazu befähigt, über sich hinauszuwachsen.
Gerade Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Veränderungen erfolgreich zu gestalten und Mitarbeitende für neue Ziele zu begeistern. Nicole Wesner macht deutlich, dass nachhaltige Transformation nicht mit perfekten Rahmenbedingungen beginnt, sondern mit der Entscheidung, Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen. Wer Herausforderungen als Chance begreift, Rückschläge als Teil des Entwicklungsprozesses akzeptiert und den Fokus konsequent auf seine Ziele richtet, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg – im Spitzensport ebenso wie im Berufsleben.
SPORTS.Selection
Die Wiener Agentur SPORTS.Selection hat sich darauf spezialisiert, Erfahrungen aus dem Hochleistungssport für Unternehmen und Organisationen nutzbar zu machen. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus mehr als 75 Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Gesundheit vermittelt sie praxisnahe Impulse zu Themen wie Motivation, Resilienz, Veränderung und nachhaltiger Performance. Was Spitzensportler:innen über Jahre trainieren, kann auch Führungskräften, Teams und ambitionierten Mitarbeiter:innen helfen, Herausforderungen erfolgreicher zu meistern und persönliche Potenziale besser auszuschöpfen.