Wenn KI-Angst Wissen im Unternehmen blockiert

Die Ipsos-Studie „KI und Jobangst in Österreich 2026“, präsentiert im April 2026 in Wien, zeigt ein widersprüchliches Bild. Für die Erhebung wurden im März 2026 800 Erwachsene in Österreich online befragt, quotiert nach Alter, Geschlecht und Region. 51 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Künstliche Intelligenz künftig mehr Arbeitsplätze ersetzen als neue schaffen wird. Gleichzeitig äußern nur 20 Prozent konkrete Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz. 34 Prozent verneinen solche Ängste ausdrücklich.

Auffällig ist die Lücke zwischen allgemeiner und persönlicher Einschätzung. Nur 22 Prozent glauben, dass viele Tätigkeiten im eigenen Beruf tatsächlich automatisierbar sind. 40 Prozent schließen das für sich eher aus. Die abstrakte Bedrohung wird damit deutlich höher eingeschätzt als die konkrete. Laut Studienautor Alexander Zeh ist dieses Muster typisch für unklare und unspezifische Zukunftsängste.

Für Führungskräfte bedeutet das: Allgemeine Beruhigungsbotschaften greifen zu kurz. Entscheidend ist, die individuelle Unsicherheit der Mitarbeitenden anzusprechen und konkret zu zeigen, welche Aufgaben sich verändern und welche Rolle sie künftig im Unternehmen haben werden. Einen internationalen Vergleich liefert die EY-Studie „AI Anxiety in Business Survey“ aus dem Jahr 2023. Befragt wurden 1.000 Beschäftigte in den USA, die zumindest einigermaßen mit KI vertraut waren. 75 Prozent befürchteten, dass KI bestimmte Berufe vollständig verschwinden lassen könnte. 65 Prozent hatten konkret Angst, ihre eigene Stelle zu verlieren.

Die Ergebnisse sind nicht direkt mit der österreichischen Ipsos-Erhebung vergleichbar. Stichprobe, Kulturraum und Zeitpunkt unterscheiden sich deutlich. Dennoch zeigen sie, wie konkret Verunsicherung werden kann, sobald Beschäftigte unmittelbar mit der Technologie in Berührung kommen.

Die WTW-Studie „2026 Global Employee Experience Market Study“ ergänzt eine strukturelle Perspektive. Dafür wurden weltweit mehr als 7.000 Beschäftigte sowie knapp 600 Arbeitgeber mit insgesamt 5,5 Millionen Mitarbeitenden befragt. Laut Studie soll sich der Anteil der Arbeit, der durch Automatisierung und digitale Tools erledigt wird, in den kommenden drei Jahren von rund 14 auf 31 Prozent mehr als verdoppeln.

Damit rückt eine zentrale Frage in den Vordergrund: Wie können Beschäftigte in einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt relevant bleiben? Für viele ist das keine abstrakte Zukunftsfrage, sondern eine unmittelbare Bewertung des eigenen Werts. Wie sich diese Unsicherheit bereits im Verhalten niederschlägt, zeigt der Adaptavist-Bericht „Der Anstieg von Technostress“ aus dem Jahr 2025. Befragt wurden 4.000 Wissensarbeitende in Großbritannien, den USA, Kanada und Deutschland.

35 Prozent gaben an, aus Angst vor einer möglichen Ersetzung durch KI nur ungern Ideen und Informationen mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. 38 Prozent zögerten, andere in den eigenen fachlichen Stärken zu schulen. 60 Prozent sorgten sich zudem, dass wichtiges Wissen verloren gehen könnte, sobald erfahrene Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen verlassen. Das Verhalten der Konstrukteurin aus dem Eingangsbeispiel wäre damit kein ungewöhnlicher Einzelfall. Es wäre ein Schutzreflex: Wer sein Wissen zurückhält, versucht damit, den eigenen Wert für das Unternehmen zu sichern.

Die österreichischen Ipsos-Daten weisen außerdem auf ein Generationengefälle in der Wahrnehmung hin. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten öffentlich als besonders gefährdet. Jüngere Beschäftigte erleben KI dagegen häufiger als Werkzeug, das sie selbst steuern können. Wer gestalten kann, fühlt sich weniger ausgeliefert. Diese unterschiedliche Erfahrung kann die Risikowahrnehmung stärker prägen als die tatsächliche technische Kompetenz.