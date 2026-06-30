Bessere Entscheidungen: Was der Bauch weiß, bevor der Kopf es versteht

Vor einiger Zeit kam ein Private-Equity-Partner in mein Coaching. Er stand vor einer Investitionsentscheidung über 40 Millionen Euro. Die Due Diligence war abgeschlossen, das Zahlenwerk makellos, das Team begeistert. Und trotzdem konnte er nicht unterschreiben. „Irgendetwas stimmt nicht“, sagte er. „Ich kann es nicht benennen, aber mein Bauch sagt Nein.“

Sein Umfeld reagierte genervt. Der Deal war rational einwandfrei. Sein Bauchgefühl galt als irrational, als Bremse, als Angst vor der eigenen Courage. Die Partner drängten. Der Anwalt drängte. Die Berater drängten. Drei Monate später stellte sich heraus: Das Zielunternehmen hatte eine massive Compliance-Problematik verschwiegen. Der Bauch hatte recht – und niemand hatte zugehört.

Diese Geschichte ist kein Plädoyer für blindes Bauchgefühl. Sie ist ein Plädoyer dafür, beide Systeme ernst zu nehmen – und eine Brücke zwischen ihnen zu bauen. Denn was der Investor spürte, war kein Aberglaube. Es war ein somatischer Marker – ein neurobiologischer Mechanismus, den die Wissenschaft mittlerweile präzise beschreiben kann.