Change Management: Warum Transformation scheitert und wie Sie Widerstand überwinden

Ich war eingeladen, bei einem internationalen Pharmaunternehmen die Transformation der Vertriebsteams zu begleiten. Vorangegangen war eine Tagung, auf der die Geschäftsführung mit einem dreißigseitigen Deck die Notwendigkeit der Veränderung dargelegt hatte: Marktveränderungen, neue Regulierung, digitale Kanäle. Die Analyse war brillant. Die Argumente waren erdrückend. Die Reaktion der Belegschaft: höfliches Nicken, gefolgt von kollektiver Unbeweglichkeit.

Ein Abteilungsleiter brachte es mir gegenüber auf den Punkt: „Ich verstehe alles, was auf den Folien steht. Aber in mir drin sagt alles: Bloß nicht. Letztes Mal, als wir alles umgekrempelt haben, hat es zwei Jahre Chaos gegeben und drei Kollegen ihren Job gekostet.“ In einem Satz hatte er das Problem beschrieben, das jeder Change-Manager kennt, aber nur wenige neurobiologisch verstehen: Der Kopf sagt Ja, der Bauch sagt Nein. Und der Bauch gewinnt – fast immer.