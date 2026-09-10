Italienischer Luxuszuganbieter platziert Anleihe in Wien

Für Arsenale ist die Beteiligung Teil einer internationalen Expansionsstrategie. Das italienische Unternehmen will eine integrierte Plattform für Luxusreisen mit der Bahn aufbauen. Im vergangenen Jahr hatte Arsenale bereits den britischen Anbieter Golden Eagle Luxury Trains übernommen.

Seit 2023 fährt Arsenale auf Expansionskurs: Neben Vietnam arbeitet das Unternehmen an mehreren Luxuszugprojekten. In Saudi-Arabien entsteht mit „Dream of the Desert“ gemeinsam mit Saudi Arabia Railways der erste Luxuszug des Landes. In den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt Arsenale zusammen mit Etihad Rail ein weiteres Luxuszugprojekt. In Usbekistan ist gemeinsam mit den staatlichen Eisenbahnen und dem Tourismuskomitee der „Samarkand Express“ geplant, der erste Luxuszug Zentralasiens.

In Ägypten entwickelt Arsenale zusammen mit der Egypt National Railway den „Guardian of the Nile”. In Italien ist das Unternehmen mit dem „La Dolce Vita Orient Express“ unterwegs. Lesen Sie dazu eine trend-Reportage). Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Orient Express und der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia.