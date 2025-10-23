Lanserhof-Gruppe erhält 95 Mio. für globale Expansion

Ein internationales Konsortium unter der Führung von AltamarCAM Partners, einem globalen Vermögensverwalter, erwirbt für 95 Millionen Euro Anteile an der Lanserhof Group, wie das Unternehmen Mittwoch nacht bekannt gab. Mit an Bord sind King Street Capital Management und Manuel Puig vom gleichnamigen spanischen Mode- und Kosmetikkonzerns. Die Mehrheit bleibt in den Händen der bestehenden Aktionäre von Lanserhof, Christian Harisch, Stefan Rutter und Anton Pletzer.

Harisch spricht in der „Tiroler Tageszeitung" von seinem „größten wirtschaftlichen Erfolg." Die drei Unternehmer expandierten auch im Ausland. Einem Luxus-Gesundheitsresort am Tegernsee folgte eines auf Sylt, ein 130-Millionen-Euro-Investment. 2027 soll ein Lanserhof im spanischen Marbella starten. Das deutsche „Handelsblatt" hatte im letzten Jahr Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit der Expansion geäußert.



Mit dem Einstieg des Finanzkonsortiums soll der Expansionskurs laut eigenen Angaben nun mit vollem Tempo fortgeführt werden. Über die Expansion in Europa hinaus beabsichtigt Lanserhof, bis 2030 mehrere neue Standorte auch in neuen Märkten weltweit zu eröffnen. Zudem sind eigene Produktlinien für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika geplant, hier könnte die Expertise von Puig ins Spiel kommen. Das Management soll neu aufgestellt werden.

(trend, TT, Presseaussendung der Lanserhof Group)