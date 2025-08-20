Song Contest: Erwartbare Kosten/Nutzen-Rechnung für Wien

Demnach konnte nach einer aktuellen Analyse der verantwortlichen European Broadcasting Union (EBU) Liverpool 2023 mit der Ausrichtung des größten Musikbewerbs der Welt umgerechnet 66 Mio. Euro lukrieren. „Der Wettbewerb war ein wichtiger Impuls für unsere lokale Wirtschaft. Er brachte über 54 Millionen Pfund (rund 66 Mio. Euro, Anm.) ein, schuf Tausende von Arbeitsplätzen und Chancen für die Menschen vor Ort und präsentierte unsere Marke einem internationalen Publikum“, wird in der Analyse Bürgermeister Steve Rotheram zitiert.

In der Nachfolgeausrichterstadt Malmö beziffert Karin Karlsson von der Hostcity-Organisation den ESC-Tourismus bedingten Umsatz mit 445 Mio. Kronen (knapp 40 Mio. Euro). Und für Basel 2025 prognostizierte Dario Silic, Professor an der Swiss School of Business and Management in Genf, einen ökonomischen Profit von 60 Mio. Franken (64 Mio. Euro) dank des ESC.

Schon ein Jahrzehnt liegt der bis dato letzte ESC in Wien zurück. Die Wiener Wirtschaftskammer beziffert die damalige Wertschöpfung in einer Aussendung am Mittwoch mit rund 38 Mio. Euro. 28 Mio. Euro davon entfielen auf die Ausrichterstadt Wien.