Bei der Wirtschaftskammer zeigte man sich erfreut über die Zahlen. „Der Tourismus hat sich trotz aller Widrigkeiten der vergangenen Jahre als Säule der Wirtschaft erwiesen“, so Robert Seeber, Bundesspartenobmann der Tourismus- und Freizeitwirtschaft der WKÖ, in einer Aussendung. Zugleich verwies er auf eine schwierige Labe bei den Betrieben. „Die Kosten sind in den letzten Jahren steil bergauf gegangen und spielen für den Betriebserfolg eine entscheidende Rolle.“