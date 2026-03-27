Wie sich der Iran-Krieg auf den heimischen Tourismus auswirkt

„Wir werden vor dem Sommer sicher Geschäft verlieren“, sagte der Geschäftsführer der Salzburger Land Tourismus GmbH, Leo Bauernberger, zur APA. In dem Bundesland entfielen rund 4 Prozent der jährlich mehr als 30 Millionen Hotelnächtigungen auf den arabischen Raum. „Das ist schon eine Dimension, die man merkt“, hielt der Touristiker fest. Ob das andere Märkte kompensieren könnten, könne er aktuell nicht abschätzen. „Jede Stornierung und jedes nicht belegte Bett tut weh.“

Noch seien die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Salzburger Fremdenverkehr aber gering. „Die Saison für arabische Gäste ist vor allem der Sommer - im März des Vorjahres hatten wir lediglich 4.000 Nächtigungen aus arabischen Ländern“, so Bauernberger.

In Summe buchten die arabischen und israelischen Gäste 2025 rund 2,6 Millionen Übernachtungen in Österreich - gut 1,5 Millionen davon stammten von Ersteren. Insgesamt sind das zwar nicht einmal 2 Prozent aller 153,7 Millionen hierzulande verzeichneten Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben. Doch besagte Konzentration auf Hotspots - lokal und regional bzw. sektoral (Top-Hotelkategorien) - sorgt dort zu einer deutlich stärkeren Belastung, zumal es sich auch um wohlhabende Gäste mit üblicherweise besonders hohen Ausgaben handelt.