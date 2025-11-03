Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender des Verkehrsbueros, hat mit Anand seit eineinhalb Jahren geschäftlich zu tun. Im Mai wurde vereinbart, dass fünf Verkehrsbuero-Hotels künftig als Franchise unter Marriott-Marken laufen. „Anand hat einen extrem klaren und kompetenten Blick auf die Industrie, egal, ob es um KI geht oder um den massiven Boom im arabischen Raum. Er ist ein sehr guter Sparringspartner, extrem wertschätzend und auf Augenhöhe. Wer ihn im Umgang mit Kolleg:innen erlebt, würde nicht vermuten, welche Position er international hat.“ Und so, Winkler: „Er kann Visionen entwickeln, Menschen mitnehmen, sieht die Chancen und nicht die Hürden.“ Auf diese trifft man ohnehin. Anand hat in dem Geschäft auch Krisenzeiten erlebt. Erschüttert hat ihn eine: „Für die Pandemie hatten wir kein Krisenrezept. Wir lieben es, Hotels zu eröffnen, aber Hotels zu schließen über Nacht? In meiner Region wurden 80 Prozent der Hotels geschlossen, das war hart, sehr hart für die Menschen. Sich vor die Mitarbeitenden hinzustellen und sagen zu müssen: ‚Ihr habt bald vielleicht keine Arbeit mehr‘, war eine der härtesten Erfahrungen meiner Karriere.“ Echte Leadership offenbart sich im Krisenmanagement. Vermutlich als verspätete Lorbeeren erhält Anand heuer einen Preis als „Human CEO of the Year“, von dem er sich nicht erklären kann, womit er den verdient habe.

Mehr erzählen die Kommentare in seinem LinkedIn-Feed: kein pflichtschuldiger Schmeichel-Applaus für den Chef, sondern Fanpost. Anand erzählt da lieber, wie schön es ist, wenn andere Preise bekommen. Bei Marriott passiert das jährlich im Mai, dem Monat der Firmengründung. 15 Ausgewählte der 700.000 Mitarbeitenden erhalten Exzellenzpreise. Bei der Zeremonie ist die Marriott-Familie dabei. Der Sohn des Gründers, Kinder, Enkel und Urenkel jubeln mit: „Ich kenne kein Unternehmen, das so etwas macht, wenn es erst einmal so groß geworden ist. Jedes Mal, wenn ich dort bin, wird mir klar, warum ich hier arbeite. Manchmal habe ich Tränen in den Augen, weil ich mich so freue über das, was unsere Leute geleistet haben.“

Ob er auf seine Lebensleistung noch eins draufsetzen wird? Anand seufzt: „Langfristige Planung in eigener Sache war nie meins. Das Unerwartete ist immer auf mich zugekommen. In meinem Alter ist es erfüllend, die jungen Führungskräfte aufzubauen. Ich habe Mentees und halte Vorlesungen. Das ist mir wichtiger als meine Karriere.“ Und wie urlaubt ein Mann, der 180 Tage im Jahr auswärts schläft? „Das entscheidet meine Frau“, lächelt er, „sie liebt das Meer. Wir sind aber auch in den Alpen unterwegs. Und heuer waren wir mit unserer Tochter erstmals auf einer Safari.“ Kennengelernt hat er seine Herzdame am Semmering, was einen Teil der emotionalen Verbindung zu Österreich erklärt. „Schau dich nicht so um“, flüstert sie ihm beim Einchecken auswärts oft zu. „Da kann ich nicht anders, mir springen Details ins Auge. Seele und Teamgeist eines Hotels spürt man schon in der Lobby“, sagt er – und lächelt seinen Kolleg:innen im Vienna Marriott zu.