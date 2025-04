Wien: Zwei illegale Hotels ausgehoben

Am Wiedner Gürtel konnten durch Kontrollen durch die Baupolizei zwei illegale Hotelbetriebe ausgeforscht werden, in einem Hochhaus in Favoriten wurden zudem zahlreiche zweckwidrige Verwendungen festgestellt.

In Wien gelten seit 1. Juli 2024 strengere Regeln für die touristische Kurzzeitvermietung von Wohnungen. Untersagt ist diese etwa, wenn die Mietdauer von insgesamt 90 Tagen im Jahr überschritten wird. Lediglich mit einer Ausnahmebewilligung ist das möglich. Kontrolliert werden die Vorschriften durch ein neu bei der Baupolizei (MA 37) eingerichtetes Referat. Geprüft werden dabei Anzeigen und Verdachtsfälle. In bestimmten Grätzeln gab es nun aber auch Schwerpunktaktionen - basierend unter anderem auf eigenen Online-Recherchen auf den einschlägigen Plattformen.

Bis Ende März 2025 sind insgesamt 887 Anzeigen im Referat eingelangt. Es setzte bereits 163 Strafanträge. Bei schweren Verstößen oder wiederholtem Zuwiderhandeln kann das Höchststrafmaß laut Stadt bis zu 50.000 Euro pro Wohnung betragen. Es gibt jedoch auch Vermieter, die den legalen Weg beschreiten: Seit Inkrafttreten der Novelle sind insgesamt 808 Anträge auf Kurzzeitvermietung bei der Baupolizei eingelangt.

„Mit der restriktiven Neuregelung der Kurzzeitvermietung in Wien ist es uns gelungen, Leerstand gezielt zu mobilisieren. Gleichzeitig konnten wir den ursprünglichen Gedanken der Kurzzeitvermietung - Privatpersonen, die auf Grund einer längeren Reise ihre Wohnung zur Verfügung stellen wollen - mit der 90-Tage Regelung bewahren. Die Ergebnisse der Kontrollen und das politische Feedback zeigen, dass wir einen sehr guten Weg gefunden haben", meint Wohnbaustadträtin Gaal.