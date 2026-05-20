„Stillstand ist für uns keine Option“

Ing. Michael Schmidt :

Wir haben bei einem Projekt im Servitenviertel in Wien-Alsergrund innerhalb kürzester Zeit alle Wohnungen verkauft, um 12.500 Euro pro Quadratmeter im Regelgeschoß und 19.000 Euro im Dachgeschoß. Aber auch unsere Starterwohnungen um 4.000 Euro pro Quadratmeter sind stark nachgefragt: Ich freue mich über jede Wohnung, die verkauft wird. Wir entwickeln jedes einzelne Projekt mit viel Liebe zum Detail, und wir wollen sämtliche Preiskategorien abdecken. Was Lagen angeht, konzentrieren wir uns auf klassische Zinshauslagen und im Neubau auf sehr gute Mikrolagen. Draußen auf der „grünen Wiese“ in der Donaustadt bauen wir nicht, aber am Kagraner Platz direkt neben der U-Bahn-Station planen wir ein interessantes Projekt. Dazu kommt, dass wir keine Häuser mit 100 und mehr Wohnungen errichten, sondern uns auf Revitalisierung, Dachausbauten und kleine, hochwertige Neubauhäuser konzentrieren.