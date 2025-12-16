„Wir lieben unsere Immobilien, aber wir sind nicht mit ihnen verheiratet“

KEEGAN VISCIUS :

Das aktuelle Marktumfeld bleibt herausfordernd, da die Transaktionsaktivität in den meisten unserer Märkte im Vergleich zum Höchststand der letzten zehn Jahre um bis zu 90 Prozent zurückgegangen ist. Trotzdem ist es uns gelungen, nicht-strategische Immobilien zu weiterhin attraktiven Preisen zu verkaufen. Unsere Teams vor Ort verfügen über langjährige Erfahrung und können schnell auf sich bietende Gelegenheiten reagieren. Darüber hinaus sehen wir drei Hauptfaktoren, die unsere Verkaufserfolge in diesem Jahr unterstützt haben: Der erste ist der Verkauf älterer Bürogebäude an Eigennutzer. Diese Käufer haben individuelle strategische Prioritäten, wenn sie über Investitionen in die von ihnen genutzten Gebäude entscheiden, und berücksichtigen nicht nur die Fundamentaldaten der Immobilien. Der zweite Faktor ist der Verkauf von Gebäuden in Assetklassen mit weiterhin guter Investorennachfrage – beispielsweise Hotels, Parkhäuser und Wohngrundstücke in Deutschland. Hier konnten wir Käufer zu attraktiven Preisen finden. Der dritte Faktor ist die Konzentration auf Märkte, in denen sich die Transaktionsaktivität erholt hat. In Tschechien beispielsweise ist das Transaktionsvolumen dank der starken Wirtschaft, solider Fundamentaldaten des Immobilienmarkts und einer großen Zahl inländischer Investoren wieder nahezu vollständig auf das hohe Niveau der Jahre vor Beginn der Pandemie gestiegen. Die Kunst besteht darin, für jedes einzelne Gebäude den richtigen Zeitpunkt und den besten Käufer zu finden. Das bedeutet aber auch, Realitäten zu akzeptieren, Veränderungen anzunehmen und sich an neue Marktbedingungen anzupassen, um gestärkt aus dem Zyklus hervorzugehen.