Zweitwohnsitz in Alpen: Kitzbühl bleib Hotspot

So weist der Luxusmakler Engel & Völkers darauf hin, dass alpine Wohnsitze in der benachbarten Schweiz noch um einiges teurer sind. In Gstaad liegen die Spitzenpreise bei rund 75.000 Euro pro Quadratmeter, während in St. Moritz sogar bis zu 80.000 Euro aufgerufen werden. Doch ob die teure Schweiz oder das günstigere Österreich: Die höchsten Preise bringen laut Engel & Völkers Objekte, die traditionelle alpine Ästhetik mit modernen, nachhaltigen Wohnkonzepten vereinen. Neben der Lage und exklusiven Ausstattungsmerkmalen wie einem großzügigen Wellnessbereich, einem privaten Spa oder einem Weinkeller spielen energieeffiziente Technologien und natürliche Materialien wie Holz und Stein die Hauptrollen. Sie schaffen eine harmonische Verbindung von Komfort, Umweltbewusstsein und zeitloser Eleganz.

Chalets haben ihren Ursprung als Senn- und Berghütten in den Alpen – das gelte es zu bewahren, denn erst die charakteristische Holzbauweise mit Satteldach verleiht ihnen ihren besonderen Charme, sagt Maximilian Stamm, geschäftsführender Gesellschafter von Engel & Völkers St. Moritz. „Chalets erfüllen höchste Ansprüche und sind nicht nur ein Domizil für die Wintermonate, sondern auch das ganze Jahr über ein beliebter Rückzugsort“, betont Stamm. „Ob zum Skifahren, Wandern oder Entspannen – ein Chalet ist weit mehr als nur eine Immobilie: Es verkörpert ein Lebens­gefühl.“ Und Gefühle lassen sich nun mal nicht mit Geld aufwiegen, wie auch Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Re/Max Austria, bestätigt. Bei Klienten, die ausreichend Kapital haben, sei die Grenze nach oben hin meist offen: „Wer eine Wohnung oder ein Haus jenseits der Millionen-Euro-Grenze in Erwägung zieht, hat üblicherweise das Kleingeld dazu und war von den strengen Finanzierungsvorgaben oder den steigenden Kreditzinsen der vergangenen Jahre eher unbeeindruckt“, erklärt der Geschäftsführer des führenden privaten Maklerunternehmens. „Mit Ausnahme von 2022 sind die Preise im Luxuseinfamilienhaussegment in den letzten Jahren immer gestiegen oder zumindest stabil geblieben. Jedoch muss der Deckel exakt auf den Topf passen: Käufer haben es nicht eilig und kaufen nur, wenn die Realität zum alpinen Wunschtraum passt.“